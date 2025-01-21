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Глава Єврокомісії пообіцяла підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно

Україна, Вівторок 21 січня 2025 14:31
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Глава Єврокомісії пообіцяла підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Українці хочуть міцного миру, а не замороженого конфлікту.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, ми ніколи не повинні забувати, з чого все почалося. Україна - суверенна країна, і вона сама визначила своє майбутнє, попросивши про вступ до ЄС. Ось із чого все почалося. Відповіддю стало вторгнення її сусіда, Росії", - сказала вона на форумі в Давосі.

Фон дер Ляєн закликала не забувати, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи.

"Ніхто не хоче більшого миру, ніж народ України. Але вони хочуть справедливого і міцного миру. Вони не хочуть замороженого конфлікту, який знову спалахне трохи пізніше", - сказала вона.

За її словами, для ЄС важливо, щоб Україна залишалася незалежною країною, і щоб саме Україна ухвалювала рішення про свою власну територію.

"Ми продовжимо підтримувати її (Україну, - ред.), що б не сталося далі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала глава Єврокомісії.

Допомога ЄС

Після приходу Дональда Трампа в Білий дім збереження фінансової допомоги США Україні перебуває під питанням. Основним донором стає Євросоюз.

У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень - 16,1 млрд євро:

У 2025 році ЄС виділить 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України. Цього року бюджетна підтримка ЄС передбачена в рамках механізму країн G7 ERA (18,1 млрд євро) та Інструменту Ukraine Facility (12,5 млрд євро).

Нагадаємо, 2024 року рейтинг позитивного ставлення українців серед світових політиків уперше очолила Урсула фон дер Ляєн.

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