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Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна працює над забезпеченням регіонів системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від дронів. Це один із ключових пріоритетів української влади в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у відеозверненні.

Як розповів президент, сьогодні він заслухав доповіді ситуації на фронті, від військових, а також звіти від МВС, ДСНС, регіональних влад щодо роботи протиповітряної оборони.

"Від початку року й по цей час збито вже 359 "Шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита - це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це - один із ключових пріоритетів року", - наголосив Зеленський.

Україна розвиває напрямок РЕБ

Оскільки Росія використовує проти українців дрони та ракети, в Україну з'явилася потреба в засобах РЕБ. Як заявляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Крім того, за словами Федорова, в Україну можуть створити окрему бригаду з РЕБ.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака дронів на Україну

В ніч на 11 лютого російські війська знову атакували Україну ударними дронами "Шахед". Ворог застосував проти українців 45 ударних безпілотників, 40 з них - були знищені.

У Дніпропетровській області два ворожих безпілотники були збиті над Дніпровським районом. В результаті падіння уламків постраждав чоловік. А у Київській області через падіння уламків збитих "Шахедів" сталася пожежа.

Атакували ворожі дрони і Миколаївську область. Там сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта, а також були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Одна людина отримала поранення.

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Володимир ЗеленськийПВОВійна Росії проти України