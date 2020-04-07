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Зеленский заслушал информацию о возможности совершения богослужений онлайн

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 15:02
Зеленский заслушал информацию о возможности совершения богослужений онлайн
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На совещании у Зеленского также обсудили улучшение информирования людей относительно эпидемии во время Пасхальных праздников

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию правительства относительно проведения церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, на совещании обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников и необходимость информирования населения о рисках заражения коронавируса.

"Каждый день различными каналами - и по телевидению, и в соцсетях - вы должны без устали давать рекомендации по превентивным мерах, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", - заявил Зеленский.

Напомним, Киево-Печерскую лавру с 4 апреля закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в Украине.

Ранее сообщалось, что на Пасху богослужения в рамках карантина из-за пандемии коронавируса не будут отменять, а будут транслировать в прямом эфире.

Как писало РБК-Украина, глава государства провел встречу с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

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