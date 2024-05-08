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Зеленський заслухав доповіді Умєрова та Сирського щодо ситуації на фронті

Середа 08 травня 2024 22:14
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Зеленський заслухав доповіді Умєрова та Сирського щодо ситуації на фронті Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповіли президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, Умєров та Сирський надали йому звіт щодо ситуації на фронті. Зокрема, про захист позицій ЗСУ та фізичний захист людей і громад. Окремою темою був зрив будь-яких спроб російських наступальних дій.

"Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість усе це реалізовує. Усім у Силах оборони України - у наших бойових бригадах, у всіх залучених підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та в морі - усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя", - сказав президент.

Ситуація на фронті

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за останню добу було зафіксовано 121 бойове зіткнення на фронті. Зокрема, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів.

А станом на ранок 8 травня втрати російської армії з початку вторгнення становить 477 430 військових.

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