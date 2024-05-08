Зеленський заслухав доповіді Умєрова та Сирського щодо ситуації на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповіли президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, Умєров та Сирський надали йому звіт щодо ситуації на фронті. Зокрема, про захист позицій ЗСУ та фізичний захист людей і громад. Окремою темою був зрив будь-яких спроб російських наступальних дій.
"Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість усе це реалізовує. Усім у Силах оборони України - у наших бойових бригадах, у всіх залучених підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та в морі - усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя", - сказав президент.
Ситуація на фронті
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за останню добу було зафіксовано 121 бойове зіткнення на фронті. Зокрема, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів.
А станом на ранок 8 травня втрати російської армії з початку вторгнення становить 477 430 військових.
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