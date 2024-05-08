Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Сили оборони України ліквідували за добу ще 970 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 477 430 (+970) осіб ліквідовано;
- танків - 7418 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 14246 (+19) од.;
- артилерійських систем - 12317 (+30) од.;
- РСЗВ - 1057 од.;
- засоби ППО - 792 од.;
- літаків - 349 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9728 (+11) од.;
- крилаті ракети - 2151 (+2) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16549 (+40) од.;
- спеціальна техніка - 2019 (+2) од.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 27 атак окупантів.
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