Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 970 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 27 атак окупантів.

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