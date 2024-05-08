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Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Середа 08 травня 2024 07:52
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Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України ліквідували за добу ще 970 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 477 430 (+970) осіб ліквідовано;
  • танків - 7418 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 14246 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 12317 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1057 од.;
  • засоби ППО - 792 од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9728 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 2151 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16549 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 2019 (+2) од.

Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 27 атак окупантів.

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