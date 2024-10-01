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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова, готуються до "Рамштайну"

Вівторок 01 жовтня 2024 17:21
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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова, готуються до "Рамштайну" Фото: президент Володимир Зеленський та головком Олександр Сирський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військового командування України. Вона стосувалась ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

За словами Зеленського, на доповіді були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Було обговорено поточну ситуацію на фронті в Україні, а також підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня під голуванням президента США Джо Байдена.

Варто зауважити, що напередодні Зеленський заявив про початок підготовки до наступного "Рамштайну", але не розкрив деталей, як саме вона відбувається.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони, спрямованих на координацію військової допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії. Названий на честь авіабази "Рамштайн" у Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

Кількість країн-учасниць змінюється, зазвичай це кілька десятків держав, серед яких є і члени НАТО, і нейтральні країни. Не всі учасники надають військову допомогу - деякі країни обмежуються гуманітарною підтримкою чи політичною солідарністю.

"Рамштайн" став важливим інструментом міжнародної підтримки України, забезпечуючи координацію для надання військової допомоги.

У засіданнях беруть участь міністри оборони. У вересні на "Рамштайн" вперше особисто приїхав президент України Володимир Зеленський.

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