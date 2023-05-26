UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заслухав доповідь Сирського і похвалив роботу військових на Донбасі

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті від командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у вечірньому зверненні в п'ятницю, 26 травня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сирський доповів про ситуацію на відповідних напрямків на Донбасі.

"Наші воїни роблять там неймовірні речі. Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота - це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Дякую кожному воїну", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

Станом на 26 травня росіяни зосередили свої наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а українські військові знищили засіб протиповітряної оборони ворога.

Окрім цього Росія веде постійний обстріл українських міст ракетами та безпілотниками Так, 26 травня, російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу Дніпра. Внаслідок атаки є двоє загиблих та багато постраждалих.

Окупанти під час обстрілу поцілили ракетами по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки. Усі подробиці обстрілу Дніпра - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України