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Зеленский заслушал доклад Сырского и похвалил работу военных на Донбассе

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте от командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского.

Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил в вечернем обращении в пятницу, 26 мая, в своем Telegram-канале.

По его словам, Сырский доложил о ситуации на соответствующих направлениях в Донбассе.

"Наши воины делают там невероятные вещи. Каждая отраженная у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота - это новые и новые аргументы для мира, что Украина может победить. Спасибо каждому воину", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

На 26 мая россияне сосредоточили свои наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а украинские военные уничтожили средство противовоздушной обороны врага.

Кроме того, Россия ведет постоянный обстрел украинских городов ракетами и беспилотниками Так, 26 мая, российские оккупанты прибегли к ракетным обстрелам Днепра. В результате атаки двое погибших и много пострадавших.

Оккупанты во время обстрела попали ракетами по зданию поликлиники и ветеринарной клиники. Все подробности обстрела Днепра – читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский