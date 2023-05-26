Зеленский заслушал доклад Сырского и похвалил работу военных на Донбассе

По его словам, Сырский доложил о ситуации на соответствующих направлениях в Донбассе.

"Наши воины делают там невероятные вещи. Каждая отраженная у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота - это новые и новые аргументы для мира, что Украина может победить. Спасибо каждому воину", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

На 26 мая россияне сосредоточили свои наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а украинские военные уничтожили средство противовоздушной обороны врага.

Кроме того, Россия ведет постоянный обстрел украинских городов ракетами и беспилотниками Так, 26 мая, российские оккупанты прибегли к ракетным обстрелам Днепра. В результате атаки двое погибших и много пострадавших.

Оккупанты во время обстрела попали ракетами по зданию поликлиники и ветеринарной клиники. Все подробности обстрела Днепра – читайте в материале РБК-Украина.