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Зеленский о заседаниях СНБО: жалею, что пятница не каждый день

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский прокомментировал уже традиционные пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, он сожалеет, что эти заседания СНБО проходят не каждый день.

Об этом президент написал в Instagram.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделю", - заявил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, после которого глава государства выпустил видеообращение. Вчерашнее заседание СНБО, в частности, было посвящено борьбе с контрабандой в Украине.

Заседания СНБО проходят почти каждую пятницу. На прошлых заседаниях, в частности, принимали решения о введении санкций против телеканалов, нардепа Виктора Медведчука, а также о возвращении государству предприятия "Мотор Сич".

Как писало РБК-Украина, вчера СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов". Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, кто же попал под украинские санкции.

Кроме того, после вчерашнего заседания СНБО было отстранено свыше 100 работников Государственной таможни. Таможенников отстранили в шести регионах.

Также на последнем заседании СНБО говорили о темпах вакцинации в Украине. В ближайшее время, по словам секретаря СНБО, будет приказ по итогам этого заседания.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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