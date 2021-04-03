Зеленский о заседаниях СНБО: жалею, что пятница не каждый день

Президент Владимир Зеленский прокомментировал уже традиционные пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, он сожалеет, что эти заседания СНБО проходят не каждый день.

Об этом президент написал в Instagram .

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделю", - заявил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, после которого глава государства выпустил видеообращение. Вчерашнее заседание СНБО, в частности, было посвящено борьбе с контрабандой в Украине.

Заседания СНБО проходят почти каждую пятницу. На прошлых заседаниях, в частности, принимали решения о введении санкций против телеканалов, нардепа Виктора Медведчука, а также о возвращении государству предприятия "Мотор Сич".