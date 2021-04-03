Зеленський про засідання РНБО: шкодую, що п'ятниця не щодня

"Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що в нас не сім п’ятниць на тиждень", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 квітня, в Офісі президента відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони, після якого глава держави випустив відеозвернення. Вчорашнє засідання РНБО, зокрема, було присвячене боротьбі з контрабандою в Україні.

Засідання РНБО відбуваються майже кожної п'ятниці. На минулих засіданнях, зокрема, ухвалювали рішення про введення санкцій проти телеканалів, нардепа Віктора Медведчука, а також про повернення державі підприємства "Мотор Січ".