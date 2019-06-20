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Зеленский: зарубежный бизнес готов инвестировать в Донбасс

Новости » Политика    20.06.2019 - 16:37
Зеленский: зарубежный бизнес готов инвестировать в Донбасс
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент анонсировал крупный проект по реинтеграции

Крупный бизнес Франции и Германии готов инвестировать в восстановление инфраструктуры на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский рассказал, что по расчетам украинских экспертов на восстановлении Донбасса требуется более 300 млрд грн.

"Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы контролируем", - заявил Зеленский.

По его словам, необходимо продемонстрировать украинцам на временно оккупированных территориях преимущества жизни в независимой Украине.

"Необходимо создать качественные условия в пунктах пересечения линий разграничения (КПВВ - ред.), привести в порядок старые и построить новые дороги. Недавно я был во Франции и Германии. Местный крупный бизнес готов нам помогать и инвестировать. Это касается и иного мирового и европейского бизнеса", - заявил президент.

Зеленский также призвал представителей украинского среднего и большого бизнеса приобщиться к инвестированию в восстановление Донбасса.

"Это наша страна и мы в долгу перед ней. Это мое мнение. Я призываю вас не стоять в стороне и присоединиться к финансированию этого проекта (по восстановлению Донбасса, - ред.) Как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворителей..." - заявил Зеленский.

Отметим, что после призыва финансировать восстановление Донбасса в зале возникла тишина. Зеленский сказал, что не видит поддержки. Но после того, как представители бизнеса начали аплодировать, президент пообещал объяснить детали проекта позже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Как сообщил президент, есть договоренность о том, что Ахметов будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, половина граждан Украины (50%) ожидают от президента Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения коммунальных тарифов.

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