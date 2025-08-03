Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії

"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети. І перший пакет вже сьогодні застосований - санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що Україна буде синхронізувати всі ці пакети з країнами-партнерами так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій.

Зазначимо, що указ глави держави про санкції вже з'явився на сайті президента. Обмеження запроваджено проти 94 осіб. У списку громадяни Росії, водії, Грузії, Бангладеш та Китаю.

Крім того, під санкції потрапили низка компаній, а саме:

ТОВ "Арго Танкер Груп";

ТОВ "Газпромнєфть Шиппінг";

ТОВ "СКФ ЕКО";

ТОВ "СКФ Прирозломне";

ТОВ "СКФ ТМ".

Крім того, Влад Власюк, який є уповноваженим по санкціях, дав коментар журналістам щодо санкційного пакету.

Він підтвердив, що пакет "Капітани тіньового флоту" передбачає санкції проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, а також п'яти компаній - операторів цього флоту.

"Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він - капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу", - наголосив Власюк.