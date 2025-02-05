Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту"

"Тіньовий флот"

Нагадаємо, Росія створила власний "тіньовий флот" після того, як країни Заходу ввели "стелю цін" на російську нафту. "Тіньовий флот" дає змогу країні-агресору обходити обмеження.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом до "тіньового флоту" входить близько тисячі старих танкерів.

Такі судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти і нафтопродуктів.

Більш детально про те, як росіяни створили "тіньовий флот", - у матеріалі РБК-Україна.

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