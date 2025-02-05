Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові антиросійські санкції. Вони націлені на капітанів "тіньового флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.
Єрмак розповів, що указ №67/2025 передбачає санкції проти 57 капітанів "тіньового флоту".
Згідно з указом, санкції було введено проти:
Нагадаємо, Росія створила власний "тіньовий флот" після того, як країни Заходу ввели "стелю цін" на російську нафту. "Тіньовий флот" дає змогу країні-агресору обходити обмеження.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом до "тіньового флоту" входить близько тисячі старих танкерів.
Такі судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти і нафтопродуктів.
Більш детально про те, як росіяни створили "тіньовий флот", - у матеріалі РБК-Україна.
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