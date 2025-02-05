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Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту"

Ілюстративне фото: капітани танкерів "тіньового флоту" РФ потрапили під українські санкції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові антиросійські санкції. Вони націлені на капітанів "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

Єрмак розповів, що указ №67/2025 передбачає санкції проти 57 капітанів "тіньового флоту".

Згідно з указом, санкції було введено проти:

  • 56 росіян;
  • 1 іранця.

"Тіньовий флот"

Нагадаємо, Росія створила власний "тіньовий флот" після того, як країни Заходу ввели "стелю цін" на російську нафту. "Тіньовий флот" дає змогу країні-агресору обходити обмеження.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом до "тіньового флоту" входить близько тисячі старих танкерів.

Такі судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти і нафтопродуктів.

Більш детально про те, як росіяни створили "тіньовий флот", - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація