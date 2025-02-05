Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота"

"Теневой флот"

Напомним, Россия создала собственный "теневой флот" после того, как страны Запада ввели "потолок цен" на российскую нефть. "Теневой флот" позволяет стране-агрессору обходить ограничения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, всего в "теневой флот" входит около тысячи старых танкеров.

Такие судна обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Более детально о том, как россияне создали "теневой флот", - в материале РБК-Украина.

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