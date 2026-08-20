Зеленський запровадив санкції проти ексрегіонала Іванющенка

Юрія Іванющенка розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень. Тепер він опинився під санкціями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 746/2026 президента України Володимира Зеленського.

Зеленський ухвалив санкції проти Іванющенка

Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2026 року.

Йдеться про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо низки людей, у тому числі і проти Іванющенка.

Які обмеження

Санкції проти Юрія Іванющенка містять:

позбавлення державних нагород України,

блокування активів,

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,

припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та інші економічні обмеження.

Що відомо про Іванющенка

Юрій Іванющенко відомий як Юра Єнакіївський - один із ключових соратників експрезидента-зрадника Віктора Януковича.

Він виїхав з України в грудні 2014 року і зараз проживає з сім'єю в Монако.

У січні 2015 року Іванющенка оголосили в розшук за підозрою:

у привласненні майна,

заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем,

вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою.

Юрій Іванющенко також отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Ще екснардеп мав два закордонні російські паспорти для поїздок до країни-агресорки. Вже після початку повномасштабного вторгнення він літав туди не менше десяти разів.

НАБУ також звернулося у березні 2026 року до президента України Володимира Зеленського та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій щодо екснардепа.

Під час слідства детективи виявили фінансові зв’язки Іванющенка з РФ. Він вів діяльність на тимчасово окупованих територіях та території країни-агресорки і сплачував податки до бюджету Росії.

Також 10 серпня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що СБУ двічі відмовила в ініціюванні впровадження санкцій щодо Юрія Іванющенка.