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Зеленський запровадив санкції проти ексрегіонала Іванющенка

23:24 20.08.2026 Чт
2 хв
Колишній нардеп потрапив під економічні обмеження від України
aimg Олена Бджола
Зеленський запровадив санкції проти ексрегіонала Іванющенка Фото: Украна прийняла санкції проти Юрія Іванющенка (wikipedia.org)
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Юрія Іванющенка розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень. Тепер він опинився під санкціями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 746/2026 президента України Володимира Зеленського.

Зеленський ухвалив санкції проти Іванющенка

Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2026 року.

Йдеться про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо низки людей, у тому числі і проти Іванющенка.

Які обмеження

Санкції проти Юрія Іванющенка містять:

  • позбавлення державних нагород України,
  • блокування активів,
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,
  • запобігання виведенню капіталів за межі України,
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,
  • припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та інші економічні обмеження.

Що відомо про Іванющенка

Юрій Іванющенко відомий як Юра Єнакіївський - один із ключових соратників експрезидента-зрадника Віктора Януковича.

Він виїхав з України в грудні 2014 року і зараз проживає з сім'єю в Монако.

У січні 2015 року Іванющенка оголосили в розшук за підозрою:

  • у привласненні майна,
  • заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем,
  • вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою.

Юрій Іванющенко також отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Ще екснардеп мав два закордонні російські паспорти для поїздок до країни-агресорки. Вже після початку повномасштабного вторгнення він літав туди не менше десяти разів.

НАБУ також звернулося у березні 2026 року до президента України Володимира Зеленського та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій щодо екснардепа.

Під час слідства детективи виявили фінансові зв’язки Іванющенка з РФ. Він вів діяльність на тимчасово окупованих територіях та території країни-агресорки і сплачував податки до бюджету Росії.

Також 10 серпня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що СБУ двічі відмовила в ініціюванні впровадження санкцій щодо Юрія Іванющенка.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило в розшук екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

Крім того, у 2019 році стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку Юрія Іванющенка.

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