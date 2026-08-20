Зеленський запровадив санкції проти ексрегіонала Іванющенка
Юрія Іванющенка розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень. Тепер він опинився під санкціями України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 746/2026 президента України Володимира Зеленського.
Зеленський ухвалив санкції проти Іванющенка
Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2026 року.
Йдеться про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо низки людей, у тому числі і проти Іванющенка.
Які обмеження
Санкції проти Юрія Іванющенка містять:
- позбавлення державних нагород України,
- блокування активів,
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,
- запобігання виведенню капіталів за межі України,
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,
- припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та інші економічні обмеження.
Що відомо про Іванющенка
Юрій Іванющенко відомий як Юра Єнакіївський - один із ключових соратників експрезидента-зрадника Віктора Януковича.
Він виїхав з України в грудні 2014 року і зараз проживає з сім'єю в Монако.
У січні 2015 року Іванющенка оголосили в розшук за підозрою:
- у привласненні майна,
- заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем,
- вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою.
Юрій Іванющенко також отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).
Ще екснардеп мав два закордонні російські паспорти для поїздок до країни-агресорки. Вже після початку повномасштабного вторгнення він літав туди не менше десяти разів.
НАБУ також звернулося у березні 2026 року до президента України Володимира Зеленського та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій щодо екснардепа.
Під час слідства детективи виявили фінансові зв’язки Іванющенка з РФ. Він вів діяльність на тимчасово окупованих територіях та території країни-агресорки і сплачував податки до бюджету Росії.
Також 10 серпня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що СБУ двічі відмовила в ініціюванні впровадження санкцій щодо Юрія Іванющенка.
Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило в розшук екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.
Крім того, у 2019 році стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку Юрія Іванющенка.