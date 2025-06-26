Зеленський запросив президента ПАРЄ в Україну після створення спецтрибуналу

Президент України Володимир Зеленський 26 червня провів зустріч із президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодоросом Русопулосом під час свого візиту до Страсбурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу Президента України.

Володимир Зеленський подякував ПАРЄ за системну підтримку України на тлі російської агресії, а також відзначив особливу роль асамблеї в просуванні ідеї створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України.

Зеленський наголосив, що важливо забезпечити справедливість саме через судовий процес у Гаазі.

Президент також подякував ПАРЄ за увагу до теми війни Росії проти України під час кожної сесії асамблеї. Він підкреслив значення ухвалених резолюцій, особливо тих, які стосуються захисту дітей, постраждалих від війни, та закликів до посилення відповідальності агресора.

Окремо Зеленський запросив президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса відвідати Україну з офіційним візитом.