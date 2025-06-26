Зеленский пригласил президента ПАСЕ в Украину после создания спецтрибунала

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом во время своего визита в Страсбург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ за системную поддержку Украины на фоне российской агрессии, а также отметил особую роль ассамблеи в продвижении идеи создания Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Зеленский подчеркнул, что важно обеспечить справедливость именно через судебный процесс в Гааге.

Президент также поблагодарил ПАСЕ за внимание к теме войны России против Украины во время каждой сессии ассамблеи. Он подчеркнул значение принятых резолюций, особенно тех, которые касаются защиты детей, пострадавших от войны, и призывов к усилению ответственности агрессора.

Отдельно Зеленский пригласил президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса посетить Украину с официальным визитом.