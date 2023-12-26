Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на зустріч щодо формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм. Однією з тем обговорень стала наступна зустріч щодо формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter .

Президент розповів, що обмінявся з Вселенським патріархом різдвяними привітаннями.

Зеленський нагадав, що цього року Україна святкувала Різдво 25 грудня.

Глава держави подякував Вселенському патріарху за молитви про мир в Україні участь у нарадах радників формули миру.

"Я запросив його представника на наступну таку зустріч у Швейцарії", – додав Зеленський.

Зустріч щодо формули миру

Нагадаємо, у Швейцарії має відбутися вже четверта зустріч щодо української формули миру на рівні радників глав держав.

Попередні зустрічі проходили в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті.

За допомогою такої ініціативи Україна хоче залучити до підтримки формули миру якнайбільшу кількість країн.