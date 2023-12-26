Зеленский пригласил представителя Вселенского патриарха на встречу по формуле мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Одной из тем обсуждений стала следующая встреча по формуле мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.
Президент рассказал, что обменялся со Вселенским патриархом рождественскими поздравлениями.
Зеленский напомнил, что в этом году Украина праздновала Рождество 25 декабря.
Глава государства поблагодарил Вселенского патриарха за молитвы о мире в Украине участие в совещаниях советников формулы мира.
"Я пригласил его представителя на следующую такую встречу в Швейцарии", - добавил Зеленский.
Встреча по формуле мира
Напомним, в Швейцарии должна состояться уже четвертая встреча по украинской формуле мира на уровне советников глав государств.
Предыдущие встречи проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.
При помощи такой инициативы Украина хочет привлечь к поддержке формулы мира как можно большее количество стран.
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