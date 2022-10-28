Зеленський запросив нову прем'єрку Італії відвідати Україну
Президент України Володимир Зеленський запросив нового прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні відвідати країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.
"Привітав Джорджу Мелоні з призначенням на пост прем'єр-міністра Італії. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Ми обговорили інтеграцію України до ЄС та НАТО. Я розповів про поточну ситуацію в нашій країні та запросив її відвідати Україну", - зазначив він.
Мелоні очолив італійський уряд після перемоги її правого блоку на парламентських виборах.
Нагадаємо, раніше вона назвала спосіб досягнення миру між Україною та Російською Федерацією. За її словами, єдиний спосіб - це допомогти Києву захистити себе військовими засобами.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський днями розповів, якої військової допомоги хоче від Італії.
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