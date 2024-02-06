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Зеленський запросив МАГАТЕ взяти участь у Глобальному саміті миру

Фото: Володимир Зеленський та Габріель Гроссі (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський запросив гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі взяти участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У вівторок, 6 лютого, Зеленський зустрівся з Гроссі в Києві. Під час зустрічі президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", - заявив Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що до зустрічей щодо формули миру можуть допустити Росію. Готовність до обговорення цього питання буде на другому Глобальному саміті миру.

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Володимир ЗеленськийМАГАТЭВійна Росії проти України