Зеленский пригласил МАГАТЭ принять участие в Глобальном саммите мира

Во вторник, 6 февраля, Зеленский встретился с Гросси в Киеве. Во время встречи президент отметил важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

"Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован в Швейцарии", - заявил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечение как можно большего количества стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 г. Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, чток встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.

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