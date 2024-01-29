ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру: коли обговорять

Ужгород, Понеділок 29 січня 2024 20:03
UA EN RU
У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру: коли обговорять Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Єрмак наголосив, що Україна готова чути всіх, і у питанні формули миру беруть участь не лише країни Заходу, а й країни Глобального півдня.

Але, за словами керівника ОП, спочатку потрібно створити спільний план для того, щоб обговорювати участь РФ.

Він уточнив, що такий план хочуть створювати вже після першого Глобального саміту миру під час проведення окремих зустрічей, конференцій, подій за всіма дев'ятьма пунктами формули миру з десяти.

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що для участі в таких переговорах у Росії має бути політична воля до миру.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, ще 2022 року президент України Володимир Зеленський представив формулу миру, яка може допомогти завершити війну з Росією на справедливих умовах.

Після цього Україна організувала низку зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав. Наразі планується проведення Глобального саміту миру за участі лідерів країн.

15 січня стало відомо, що підготовка до проведення Глобального саміту миру вже розпочалася. Поки що дата проведення невідома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда