Зеленський запросив лідерів американських країн приєднатися до формули миру

Відповідну заяву президент зробив під час звернення до Генасамблеї Організації американських держав. Він також закликав лідерів долучитися до саміту миру, який готує Україна.

"Я запрошую вас працювати разом із нами та всіма вільними націями світу над реалізацією формули миру. Запрошую вас долучитися до підготовки глобального саміту миру. Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу", - зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що на глобальному саміті миру кожна країна зможе визначити, з яким пунктом формули миру допоможе Україні. Президент наголосив, що більшість американських держав підтримує резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які захищають міжнародний порядок, заснований на правилах.

Зазначимо, що Організація американських держав - це об'єднання групи країн Американського регіону. Вона була створена навесні 1948 року. До її складу входять 35 країн Північної та Латинської Америки.

Формула миру

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру у листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

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