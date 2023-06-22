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Зеленский пригласил лидеров американских стран присоединиться к формуле мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Организации американских государств. Он пригласил лидеров присоединиться к украинской формуле мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

Соответствующее заявление президент сделал во время обращения к Генассамблее Организации американских государств. Он также призвал лидеров принять участие в саммите мира, который готовит Украина.

"Я приглашаю вас работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира. Мы должны стать глобальным сообществом в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что на глобальном саммите мира каждая страна сможет определить, с каким пунктом формулы мира поможет Украине. Президент подчеркнул, что большинство американских государств поддерживают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, защищающие международный порядок, основанный на правилах.

Отметим, что Организация американских государств - это объединение группы стран Американского региона. Она была создана весной 1948 года. В ее состав входят 35 стран Северной и Латинской Америки.

Формула мира

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны.

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