Зеленський запросив італійський бізнес долучитися до відбудови України

Президент Володимир Зеленський під час конференції щодо відновлення України запросив італійський бізнес долучитися до відбудови нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час конференції.
"Уже цього року маємо зробити все за максимумом, щоб підготувати наймасштабніший економічний проект нашого часу в Європі - проект відбудови України", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна бачить, у чому ключовий безпековий попит і має унікальний досвід захисту держави й людей в умовах агресії та всіх можливих проявів терору.
"Немає такого зла, яке Росія не намагалася б зробити проти українців і від якого нам не довелося б оборонятись. Наш досвід захисту успішний та масштабується на життя інших народів, інших країн. Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу", - зазначив президент.
Також під час конференції щодо відновлення України, яка відбувається в Римі, Зеленський запросив Італію "будувати нову безпеку разом із нами".
"Запросив італійські бізнеси, інвестиції, італійський досвід уже зараз приходити в Україну", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 26 квітня, у Римі проходить конференція з відновлення України, у якій взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також раніше ми писали, що Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.
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