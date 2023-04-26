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Зеленський запросив італійський бізнес долучитися до відбудови України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський під час конференції щодо відновлення України запросив італійський бізнес долучитися до відбудови нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час конференції.

"Уже цього року маємо зробити все за максимумом, щоб підготувати наймасштабніший економічний проект нашого часу в Європі - проект відбудови України", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна бачить, у чому ключовий безпековий попит і має унікальний досвід захисту держави й людей в умовах агресії та всіх можливих проявів терору.

"Немає такого зла, яке Росія не намагалася б зробити проти українців і від якого нам не довелося б оборонятись. Наш досвід захисту успішний та масштабується на життя інших народів, інших країн. Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу", - зазначив президент.

Також під час конференції щодо відновлення України, яка відбувається в Римі, Зеленський запросив Італію "будувати нову безпеку разом із нами".

"Запросив італійські бізнеси, інвестиції, італійський досвід уже зараз приходити в Україну", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 26 квітня, у Римі проходить конференція з відновлення України, у якій взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також раніше ми писали, що Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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Володимир ЗеленськийІталія