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Зеленський запросив Беліз приєднатися до спецтрибуналу та формули миру

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Беліз, Четвер 15 червня 2023 20:24
Зеленський запросив Беліз приєднатися до спецтрибуналу та формули миру Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори прем'єр-міністром Белізу. Вони обговорили українську формулу миру та створення спецтрибуналу для РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Президент повідомив, що під час переговорів він подякував премʼєр-міністру та белізькому народу за послідовну підтримку України в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі й інших міжнародних майданчиках.

Зеленський також розповів, що запросив Беліз взяти участь у реалізації української формули миру та в організації Глобального саміту миру..

"Нам важлива підтримка української ініціативи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, тож запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення трибуналу. Обговорили можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка", - заявив глава держави.

Довідка

Беліз - це країна розташована у Центральній Америці між Мексикою та Гватемалою на півострові Юкатан.

Зеленський запросив Беліз приєднатися до спецтрибуналу та формули мируФото: розташування Беліза на карті (google.com.ua/maps)

Глобальний саміт миру

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Він пройде без Росії. Данія та Швеція вже заявили про бажання провести саміт.

Зазначимо, що Зеленський представив українську формулу миру у листопаді 2022 року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

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Володимир Зеленський
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