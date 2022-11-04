Зеленський запропонував "знайти місце" у Брюсселі для заборонених в Україні партій

Президент Володимир Зеленський запропонував "знайти місце" у Брюсселі для партій, чию діяльність було заборонено в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського іспанській газеті El País.
"Які партії були заборонені в Україні? Ви хочете сказати, російські партії? Якщо хтось у Брюсселі за них турбується, хай вони знайдуть місце для цих партій там. Мені б хотілося побачити, як вони співіснуватимуть із цими партіями, коли вони продемонструють їм свої європейські цінності", - сказав президент.
Як відомо, Володимир Зеленський наприкінці березня оголосив про припинення за рішенням Ради національної безпеки та оборони на період воєнного стану діяльності низки опозиційних партій, які пов'язані з Росією.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський відреагував на висновок МАГАТЕ щодо "брудної бомби".
Також раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського ("Слуга народу") та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).
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