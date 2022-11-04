Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для запрещенных в Украине партий

"Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии?Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности", - сказал президент.

Как известно, Владимир Зеленский в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, связанных с Россией.