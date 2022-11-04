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Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для запрещенных в Украине партий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского испанской газете El País.

"Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии?Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности", - сказал президент.

Как известно, Владимир Зеленский в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, связанных с Россией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский отреагировал на вывод МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы".

Также ранее мы писали, что Верховная Рада приняла постановления по прекращению депутатских полномочий Игоря Васильковского ("Слуга народа") и Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).

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Владимир ЗеленскийБрюссель