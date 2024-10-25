Зеленський запропонував створити новий формат Ставки

Президент повідомив, що сьогодні, 25 жовтня він провів тривалу нараду. Серед присутніх були військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці та представники Офісу президента.

"Ключові питання - про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги. Доручив зробити формат технологічної Ставки. Найбільший пріоритет - це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "Шахеди" та інші ударні безпілотники", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

"Зараз по цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати", - зауважив він.