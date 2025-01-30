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Зеленський запропонував створити в Лівані продовольчий хаб

Київ, Четвер 30 січня 2025 21:20
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Зеленський запропонував створити в Лівані продовольчий хаб Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим президентом Лівану Джозефом Ауном. Сторони, зокрема, обговорили створення продовольчого хаба в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський розповів, що привітав свого колегу з обранням і побажав безпеки Лівану та всьому Близькому Сходу.

За словами президента, він подякував Лівану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни", - уточнив глава української держави.

Він розповів, що також обговорив з Ауном посилення двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Постачання зерна до Сирії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна почала відправлення до Сирії продовольства після того, як там було повалено режим Башара Асада.

Водночас глава держави обговорив можливість фінансової підтримки таких поставок до Сирії з боку Саудівської Аравії та Катару.

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Володимир Зеленський Ліван
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