Зеленский предложил создать в Ливане продовольственный хаб
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны, в частности, обсудили создание продовольственного хаба в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Зеленский рассказал, что поздравил своего коллегу с избранием и пожелал безопасности Ливану и всему Ближнему Востоку.
По словам президента, он поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Несмотря на российскую агрессию, Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны", - уточнил глава украинского государства.
Он рассказал, что также обсудил с Ауном усиление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
Поставки зерна в Сирию
Напомним, ранее стало известно, что Украина начала отправку в Сирию продовольствия после того, как там был свергнут режим Башара Асада.
При этом глава государства обсудил возможность финансовой поддержки таких поставок в Сирию со стороны Саудовской Аравии и Катара.
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