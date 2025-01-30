Зеленский предложил создать в Ливане продовольственный хаб

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны, в частности, обсудили создание продовольственного хаба в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Зеленский рассказал, что поздравил своего коллегу с избранием и пожелал безопасности Ливану и всему Ближнему Востоку.

По словам президента, он поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на российскую агрессию, Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны", - уточнил глава украинского государства.

Он рассказал, что также обсудил с Ауном усиление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.