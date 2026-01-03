Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", - зазначив Зеленський.
За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.
"Провели консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", - повідомив президент.
Нагадаємо, вчора, 2 січня, президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента України замість Андрія Єрмака, а Олег Іващенко став новим очільником Головного управління розвідки.
Також, за словами глави держави, перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров може очолити Міністерство оборони.
За інформацією джерел РБК-Україна, Зеленський також розглядає можливість зняти з посади голову СБУ Василя Малюка та призначити його на іншу посаду.
Окрім того, Зеленський повідомив, що найближчим часом глава МВС представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, тоді як наразі чинний її керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.