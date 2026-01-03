Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики

"Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

"Провели консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", - повідомив президент.