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Зеленський запропонував Раді призначити Умєрова міністром оборони

Фото: Рустем Умєров, екс-глава Фонду держмайна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду кандидатуру на посаду міністра оборони. Відомство очолить екс-глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

Що відомо про Умєрова

Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти. У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії "Голос".

У період своєї роботи у Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Вже у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.

Останні кілька тижнів ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Умєрова хочуть зробити міністром оборони. На цій посаді він замінить Олексія Резнікова.

Це відбувається на тлі низки скандалів із закупівлями для військових, які проводило відомство.

Більш детально про ймовірного нового міністра оборони можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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Володимир ЗеленськийРустем УмєровМіністерство оборони УкраїниВерховна рада