Зеленський запропонував прем'єру Британії підтримати українську формулу миру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

"Українська формула світу дуже конкретна і цілком реалістична. Одна з переваг нашої формули миру – це можливість для наших партнерів виявити лідерство у реалізації цієї формули. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, у чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співавтором миру в Україні у всій Європі", - наголосив президент України.

Зеленський уперше представив українську формулу миру під час виступу на саміті країн G20. Серед її основних пунктів: