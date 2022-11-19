Зеленський запропонував прем'єру Британії підтримати українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Британії Ріші Сунаку підтримати українську формулу світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.
"Українська формула світу дуже конкретна і цілком реалістична. Одна з переваг нашої формули миру – це можливість для наших партнерів виявити лідерство у реалізації цієї формули. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, у чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співавтором миру в Україні у всій Європі", - наголосив президент України.
Зеленський уперше представив українську формулу миру під час виступу на саміті країн G20. Серед її основних пунктів:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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