Зеленский предложил премьеру Британии поддержать украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Британии Риши Сунаку поддержать украинскую формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.
"Украинская формула мира очень конкретна и вполне реалистична. Одно из преимуществ нашей формулы мира – это возможность для наших партнеров проявить лидерство в реализации этой формулы. Мы предлагаем нашим друзьям проявить себя в том, в чем они наиболее сильны. Именно на этой основе обсудили сегодня возможности Великобритании стать соавтором мира в Украине во всей Европе", - отметил президент Украины.
Зеленский впервые представил украинскую формулу мира в ходе выступления на саммите стран G20. Среди ее основных пунктов:
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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