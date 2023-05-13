Зеленський запропонував Папі Римському доєднатися до української "формули миру"

"Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому", - сказав президент.

Крім цього, Зеленський заявив, що попросив Папу Римського засудити російські злочини в Україні, "бо не може бути рівності між жертвою та агресором".

"Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації", - повідомив президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув із візитом до Риму. Докладніше про його візит - читайте у матеріалі РБК-Україна.

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту в Будапешт, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви в Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає жодної секретної місії Ватикану щодо закінчення війни.

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