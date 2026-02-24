Зеленський запропонував Орбану домовитися з Путіним про енергетичне перемир'я

"Перш за все, трубопровід був зруйнований Росією. Тож якщо Орбан хоче щось блокувати - фінансову підтримку, - він може робити це для Росії, а не для України. Ми не є причиною руйнування цього трубопроводу", - наголосив голова української держави, коментуючи угорське вето на кредит Україні від ЄС.

Він додав, що це вже не перше пошкодження нафтопроводу "Дружба". І, найімовірніше, воно не буде останнім. Водночас, як підкреслив Зеленський, в України є супутникові знімки, які підтверджують російський удар по трубопроводу.

"Орбану варто говорити з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню або про щось подібне", - сказав президент.

Окремо голова української держави звернув увагу, що одного разу під час відновлення "Дружби" Росія завдала повторного удару по ремонтних бригадах.

"Ви знаєте, як Росія використовує ці атаки по нашій цивільній критичній інфраструктурі: коли вони руйнують будь-які об'єкти енергетичної системи, включно з таким трубопроводом, наші ремонтні бригади приходять відновлювати, а потім по них знову наносять удари - просто щоб вбити людей. Тому люди отримували поранення", - зазначив Зеленський.

Він додав, що людське життя - занадто велика ціна за ремонт нафтопроводу.

Порушення правил ЄС

Зі свого боку глава Євроради Антоніу Кошта звернув увагу, що кредит Україні та зупинка роботи "Дружби" ніяк не пов'язані.

За його словами, найближчими днями Україна проведе оцінку, скільки часу буде потрібно на відновлення трубопроводу. При цьому існують і альтернативні шляхи постачання нафти в Угорщину і Словаччину - через адріатичний трубопровід.

Кошта звернув увагу, що коли Єврорада ухвалює рішення, усі країни ЄС мають співпрацювати для того, щоб реалізувати домовленості.

"Саме тому я написав Орбану такі слова: Угорщина порушує принципи справедливої та відвертої співпраці. І я закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю", - додав він.