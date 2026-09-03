Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА Федорову іншу посаду

Іван Федоров розповів, що мав змістовну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Запорізька область і надалі залишається безумовним пріоритетом держави.

"Надскладна пропозиція"

"Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію - очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні", - сказав Федоров.

За словами очільника ОВА, перехід на нову посаду не означає, що він покине Запорізьку область.

"Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область. Навпаки - це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну", - підкреслив Федоров.

Втім, офіційного рішення щодо звільнення Федорова та його призначення на нову посаду наразі немає.

Хто зараз очолює Агентство відновлення

Іван Федоров очолив Запорізьку ОВА у лютому 2024 року.