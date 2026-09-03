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Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА Федорову іншу посаду

10:38 03.09.2026 Чт
2 хв
Він назвав цю пропозицію "надскладною"
aimg Олена Чупровська
Фото: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федорову нову посаду.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це Федоров сказав під час звіту за 1000 днів роботи.

Іван Федоров розповів, що мав змістовну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Запорізька область і надалі залишається безумовним пріоритетом держави.

"Надскладна пропозиція"

"Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію - очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні", - сказав Федоров.

За словами очільника ОВА, перехід на нову посаду не означає, що він покине Запорізьку область.

"Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область. Навпаки - це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну", - підкреслив Федоров.

Втім, офіційного рішення щодо звільнення Федорова та його призначення на нову посаду наразі немає.

Хто зараз очолює Агентство відновлення

Іван Федоров очолив Запорізьку ОВА у лютому 2024 року.

Нинішній керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він очолював установу з вересня 2024 року.

Тим часом бізнес в Україні продовжує стикатися з масштабними втратами через російські обстріли. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що збитки найбільших ритейлерів вимірюються мільярдами гривень, а уряд готує розширення пільгових кредитних програм та лімітів страхування воєнних ризиків.

Як повідомляло РБК-Україна, попри війну приватний бізнес продовжує вкладати кошти у відновлення країни.

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Володимир Зеленський