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Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Федорову другую должность

10:38 03.09.2026 Чт
2 мин
Он назвал это предложение "сверхсложным"
aimg Елена Чупровская
Фото: начальник Запорожской ОВ Иван Федоров (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, об этом Федоров сказал во время отчета за 1000 дней работы.

Иван Федоров рассказал, что имел содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Запорожская область продолжает оставаться безусловным приоритетом государства.

"Сверхсложное предложение"

"Враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенным, я получил сверхсложное предложение – возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине", - сказал Федоров.

По словам главы ОВА, переход на новую должность не означает, что он покинет Запорожскую область.

"Но этот переход не означает, что покину Запорожскую область. Напротив - это сочетание двух линий ответственности. Продолжу работать здесь как сопредседатель Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и буду масштабировать наш опыт на всю Украину", - подчеркнул Федоров.

Впрочем, официального решения об увольнении Федорова и его назначении на новую должность пока нет.

Кто сейчас возглавляет Агентство восстановления

Иван Фёдоров возглавил Запорожскую ОВА в феврале 2024 года.

Нынешний руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он возглавлял заведение с сентября 2024 года.

Тем временем бизнес в Украине продолжает сталкиваться с масштабными потерями из-за российских обстрелов. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина рассказал, что убытки крупнейших ритейлеров измеряются миллиардами гривен, а правительство готовит расширение льготных кредитных программ и лимитов страхования военных рисков.

Как сообщало РБК-Украина, несмотря на войну, частный бизнес продолжает вкладывать средства в восстановление страны.

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