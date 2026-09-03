Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Федорову другую должность

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, об этом Федоров сказал во время отчета за 1000 дней работы.
Иван Федоров рассказал, что имел содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Запорожская область продолжает оставаться безусловным приоритетом государства.
"Враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенным, я получил сверхсложное предложение – возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине", - сказал Федоров.
По словам главы ОВА, переход на новую должность не означает, что он покинет Запорожскую область.
"Но этот переход не означает, что покину Запорожскую область. Напротив - это сочетание двух линий ответственности. Продолжу работать здесь как сопредседатель Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и буду масштабировать наш опыт на всю Украину", - подчеркнул Федоров.
Впрочем, официального решения об увольнении Федорова и его назначении на новую должность пока нет.
Иван Фёдоров возглавил Запорожскую ОВА в феврале 2024 года.
Нынешний руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он возглавлял заведение с сентября 2024 года.
Тем временем бизнес в Украине продолжает сталкиваться с масштабными потерями из-за российских обстрелов. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина рассказал, что убытки крупнейших ритейлеров измеряются миллиардами гривен, а правительство готовит расширение льготных кредитных программ и лимитов страхования военных рисков.
Как сообщало РБК-Украина, несмотря на войну, частный бизнес продолжает вкладывать средства в восстановление страны.