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Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью

Новина українською →
Киев, Вторник 11 октября 2022 17:20
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты продолжают распространять фейки о якобы планах Украины начать военные действия против Беларуси. Для того, чтобы опровергнуть эту провокацию, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе срочного совещания с лидерами G7.

"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Беларусь уже и так является опосредованным участником войны, но Россия хочет втянуть ее в боевые действия напрямую. При этом Украина никогда не планировала боевых действий против РБ.

"Чтобы полностью снять эту провокацию, снять эти звучащие от Лукашенко (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.) нарративы, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. Я вас прошу на уровне G7 поддержать эту инициативу", - призвал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что 8 октября, Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории Беларуси.

После этого Россия договорилась с Беларусью о совместном развертывании войск.

Более детально о новых планах РФ разместить своих солдат в Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

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Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
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