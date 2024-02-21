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Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, а саме до 24 лютого, відправитись на кордон з Польщею.

"І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре (Дональд Туск, прем'єр Польщі, - ред.), теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - наголосив президент.

Він зауважив, що готовий бути на кордоні рядом з українськими урядовцями.

"Я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", - додав Зеленський.

 

Ситуація на кордоні України та Польщі

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками.

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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