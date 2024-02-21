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Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе: Мы не должны это затягивать

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к правительству и президенту Польши Анджею Дуде на фоне польских протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Зеленский поручил украинскому правительству в ближайшее время, а именно до 24 февраля, отправиться на границу с Польшей.

"И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр (Дональд Туск, премьер Польши, - ред.), тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - подчеркнул президент.

Он отметил, что готов быть на границе рядом с украинскими чиновниками.

"Я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", - добавил Зеленский.

 

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками.

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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