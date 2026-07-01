Пентагон зацікавлений в українських технологіях для керування роями ШІ-дронів, - Forbes

Американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Рої дронів для армії США

За інформацією видання, компанії беруть участь у програмі Пентагону Drone Dominance Program, яка має на меті швидко наростити виробництво недорогих ударних FPV-дронів. Технологія роїння дозволить одному пілоту керувати одразу кількома безпілотниками.

"Роїння - це помножувач сили. Йдеться не про те, щоб виключити людину з циклу", - пояснив президент Powerus Бретт Величович.

США наразі виготовляють близько 50 000 дронів на рік, тоді як потреби диктують перехід на мільйонні обсяги, які вже виробляють Україна та Росія.

Питання ціни та стандарти Пентагону

Міноборони США встановило граничну ціну за один конкурсний дрон у розмірі 5 000 доларів. В Україні волонтерські FPV-пристрої коштують менше ніж 500 доларів, але американські стандарти значно суворіші.

Вони вимагають відмови від китайських компонентів, враховують високу вартість праці та сертифікацію електроніки для боєголовок.

Проте у Powerus вважають таку ціну щедрою та впевнені, що ці стимули допоможуть відродити американську промислову базу безпілотників.

Компанія вже залучила 30 мільйонів доларів інвестицій і додає до своїх розробки функції штучного інтелекту для автономного польоту.

Які розробки вже тестували в Україні

Раніше компанія продемонструвала роботу своїх безпілотників-перехоплювачів Guardian-1, які успішно використовуються на українському фронті.

Особливістю тестів став дистанційний запуск безпілотників прямо з контейнера, встановленого на роботизованому човні.