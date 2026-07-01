Пентагон зацікавлений в українських технологіях для керування роями ШІ-дронів, - Forbes
Американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Рої дронів для армії США
За інформацією видання, компанії беруть участь у програмі Пентагону Drone Dominance Program, яка має на меті швидко наростити виробництво недорогих ударних FPV-дронів. Технологія роїння дозволить одному пілоту керувати одразу кількома безпілотниками.
"Роїння - це помножувач сили. Йдеться не про те, щоб виключити людину з циклу", - пояснив президент Powerus Бретт Величович.
США наразі виготовляють близько 50 000 дронів на рік, тоді як потреби диктують перехід на мільйонні обсяги, які вже виробляють Україна та Росія.
Питання ціни та стандарти Пентагону
Міноборони США встановило граничну ціну за один конкурсний дрон у розмірі 5 000 доларів. В Україні волонтерські FPV-пристрої коштують менше ніж 500 доларів, але американські стандарти значно суворіші.
Вони вимагають відмови від китайських компонентів, враховують високу вартість праці та сертифікацію електроніки для боєголовок.
Проте у Powerus вважають таку ціну щедрою та впевнені, що ці стимули допоможуть відродити американську промислову базу безпілотників.
Компанія вже залучила 30 мільйонів доларів інвестицій і додає до своїх розробки функції штучного інтелекту для автономного польоту.
Які розробки вже тестували в Україні
Раніше компанія продемонструвала роботу своїх безпілотників-перехоплювачів Guardian-1, які успішно використовуються на українському фронті.
Особливістю тестів став дистанційний запуск безпілотників прямо з контейнера, встановленого на роботизованому човні.
Як запускають "дрон-дипломатію"
Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вперше з початку війни відкрив експорт української зброї. Новий спрощений механізм Fast Track дозволяє вітчизняному ОПК постачати озброєння країн-партнерам за прискореною процедурою, скоротивши термін розгляду заявок утричі - з 90 до 30 днів.
Цей крок є частиною стратегії "дрон-дипломатії", в межах якої Київ укладає спеціальні угоди у сфері безпілотних технологій - так звані Drone Deals. Наразі у такому форматі співпраці зацікавлені близько 20 країн, а Литва вже стала першою європейською державою, яка юридично зафіксувала таку угоду.
Також тривають переговори щодо масштабного Drone Deal зі США. Україна запропонувала американській стороні п'ятирічну угоду вартістю 50 мільярдів доларів, яка передбачає виробництво до 10 мільйонів дронів на рік в обмін на інвестиції та закупівлю озброєння. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як ... через Drone Deals та що це дасть.