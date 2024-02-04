Зеленський в Запорізькій області провів нараду щодо фронту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з фронту в Запорізькій області 4 лютого. Також він побував на позиціях ЗСУ у районі Роботино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента та його Facebook.

"Провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області. Заслухав доповіді військового командування, керівників правоохоронних органів", - розповів Зеленський.

За словами президента, в ході наради були розглянуті важливі питання.

"Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації. Захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога", - перелічив голова держави.

Подробиці наради

Під час наради, як зазначають на сайті президента, Володимир Зеленський заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ОУВ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою.

"Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів", - додають в повідомленні.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції доповіли Президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.

Зеленський на позиціях ЗСУ у районі Роботиного Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський приїхав на позиції українських військових у районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку 4 лютого. Село було звільнено від окупантів у серпні 2023 року.

Зазначимо, незважаючи на звільнення, російські війська постійно атакують позиції українських сил у районі Роботино Запорізької області, намагаючись повернути село під свій контроль. Остання доба не була винятком - ЗСУ відбили одну атаку ворога.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Зеленський приїздив на Куп'янський напрямок у Харківській області. Глава держави побував у передовому командному пункті.