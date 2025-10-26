Зеленський запевнив у готовності України воювати ще два-три роки, - Туск

Україна готова воювати з Росією ще два, або три роки. Але президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна не затягнеться на десятиліття - хоча побоюється саме такого сценарію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Туск зазначив, що не має сумнівів в тому, що попри бажання Росії Україна виживе, як незалежна держава. Питання в тому, скільки ще жертв буде при цьому.
"Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки”, - сказав Туск.
Прем'єр додав, що Україна вкрай стурбована тим, які наслідки матиме для населення та економіки війна, якщо вона продовжуватиметься понад три роки. Саме тому Зеленський сказав про "два-три роки", але не більше.
Туск підкреслив, що Україна має право атакувати російські цілі в будь-якій точці Європи. Війна в Україні завдає масштабної шкоди економіці РФ.
Російська економіка, вважає польський прем'єр, на "довгій дистанції" загалом "не має шансів вижити". А зараз вона стикається з проблемами, особливо після нових санкцій США.
При цьому Туск попередив, що внутрішня нестабільність в Росії може зробити російського диктатора Володимира Путіна більш агресивним. Водночас зараз немає впевненості, що каральний підхід президента США Дональда Трампа до Кремля буде більш-менш стабільним достатньо довго.
До того ж у росіян, попри те, що вони перебувають в дуже скрутному економічному становищі, є одна перевага над західними країнами. Росіяни готові воювати.
"Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це абсолютно вирішальне питання. Ви не маєте шансів на перемогу, якщо не готові воювати або принаймні чимось пожертвувати”, - пояснив Туск.
Зазначимо, керівник ГУР МО Кирило Буданов попередив, що українцям варто готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Йдеться не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, яка вимагатиме готовності в будь-який момент.