UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про заморожені активи РФ: треба швидше залучити для захисту України

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що заморожені активи Російської Федерації необхідно якомога швидше залучити для захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України.

Під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом Зеленський зазначив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. За даними президента, це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

"Ми повинні використати їх для захисту від російського терору", - наголосив глава держави.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом до США. Він приїхав учора, 11 грудня, і вже встиг провести зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, сенаторами та спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Наразі глава української держави проводить зустріч з Байденом.

Американський лідер уже оголосив, що підписав указ про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійде озброєння вартістю близько 200 млн доларів.

Більш детально про візит Зеленського до США можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України