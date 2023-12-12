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Зеленский о замороженных активах РФ: надо быстрее привлечь для защиты Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что замороженные активы Российской Федерации необходимо как можно скорее привлечь для защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

Во время встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский отметил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. По данным президента, это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.

"Мы должны использовать их для защиты от российского террора", - подчеркнул глава государства.

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. Он приехал вчера, 11 декабря, и уже успел провести встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой, сенаторами и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

В настоящее время глава украинского государства проводит встречу с Байденом.

Американский лидер уже объявил, что подписал указ о новом пакете военной помощи Украине, куда войдет вооружение стоимостью около 200 млн. долларов.

Более подробно о визите Зеленского в США можете узнать в материале РБК-Украина.

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

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