Зеленський замінив уповноважених на радників: хто отримав посади
Президент Володимир Зеленський вирішив трансформувати діяльність уповноважених глави держави. Відтепер уповноважені будуть радниками президента України.
Про це повідомив Офіс президента.
Водночас глава держави вирішив замінити один із напрямків діяльності уповноважених. Так, було вирішено розширити напрям роботи щодо прав людей з інвалідністю, ввівши посаду нового радника-уповноваженого - з питань безбар'єрності.
Посаду радника-уповноваженого президента з питань безбар'єрності отримала Тетяна Ломакіна, голова громадської організації "Безбар'єрність".
Напрям державної роботи щодо прав дітей поширюватиметься на сферу дитячої реабілітації. Ці обов'язки виконуватиме радник-уповноважений з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду було призначено Дар'ю Герасимчук, виконавчого директора громадської організації "Відчуй".
Напрямом уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій продовжить керувати Вадим Свириденко, але відтепер у статусі радника-уповноваженого.
Напрям уповноваженого з питань контролю за діяльністю СБУ вирішили замінити взагалі. Також тепер з'явилася посада радника-уповноваженого з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Цю посаду отримала Ольга Будник.
Нагадаємо, у травні у Верховній раді планували запровадити посаду уповноваженого з медичних питань.
Додамо, раніше Зеленський доручив створити консультаційні центри для забезпечення прав захисників України.