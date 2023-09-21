Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський покине Вашингтон із новим пакетом військової допомоги на зиму від Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського чиновника, новий пакет допомоги включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби, що дадуть змогу краще оснастити Україну для продовження контрнаступу і не тільки.
"Зеленський залишить Білий дім зі значним пакетом додаткових коштів, які допоможуть у забезпеченні оборони в найближчій і довгостроковій перспективі", - сказав цей чиновник.
Очікується, що пакет засобів ППО також допоможе Україні захистити своє небо напередодні суворої зими, коли очікується збільшення кількості ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури з боку Росії.
Водночас до пакета не входять армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, які дали б змогу українським військовим завдавати ударів по цілях великої дальності.
Закордонний тур Зеленського
Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.
Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтона. Очікується, що президент зустрінеться з американським лідером Джо Байденом, а також відвідає Капітолійський пагорб.
За даними ЗМІ, президент України також уперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.
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